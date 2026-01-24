English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಸ್ತು!

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಸ್ತು!

Pay Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 24, 2026, 01:51 PM IST
  • ಸಾವಿರಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ.
  • ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.
  • ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

Trending Photos

silver: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ..ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದಿದ್ರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಖಚಿತ
camera icon10
silver prices
silver: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ..ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದಿದ್ರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಖಚಿತ
ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕಾಲು ಮುಗಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌.. ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
camera icon6
ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕಾಲು ಮುಗಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌.. ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
Silver: ಬೆಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರದ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
camera icon5
Silver price
Silver: ಬೆಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರದ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್.. ಸತತ 4 ದಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ!
camera icon7
Telangana school holidays
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್.. ಸತತ 4 ದಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಸ್ತು!

Pay Hike: ಸಾವಿರಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶುಕ್ರವಾರ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು (PSGIC ಗಳು) ಮತ್ತು NABARD ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರವು 46,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, 23,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು 23,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 6 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನವು ಶೇಕಡಾ 14 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಅಂದಿನಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SBIನಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷ ಕಾರು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು EMI ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

"ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 14 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಶೇ. 12.41 ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ 43,247 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2010 ರ ನಂತರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಶೇ. 10 ರಿಂದ ಶೇ. 14 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು 14,615 ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಆರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 8,170 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ..

• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ (NICL)
• ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ (NIACL)
• ಓರಿಯಂಟಲ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ (OICL)
• ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ (UIICL)
• ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (GIC)
• ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ (AICIL)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Arecanut Price: ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಶಿರಸಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ನಬಾರ್ಡ್‌ನ ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ನವೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ 3,800 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 170 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗೆ 510 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2017 ರ ಮೊದಲು ನೇರವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಬಾರ್ಡ್ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಈಗ ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ನವೆಂಬರ್ 1, 2022 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 30,769 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು (22,580 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು 8,189 ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು) ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2696.82 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Price: ಟ್ರಂಪ್‌ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಕನಸು ಕಂಡವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಹಕಾರ..

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Pay Hike for PSGICs and NABARD Employeesಪಿಎಸ್‌ಜಿಐಸಿ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಏರಿಕೆSalary Revision Central Governmentವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರPension Revision RBI NABARD

Trending News