import duty on gold increased: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ದರ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹23,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.
gold price : ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ. ಅದು ಹೂಡಿಕೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯು ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹132,614 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಮೇ 27 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ₹156,229 ಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಐದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹23,615 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 18 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ದಾಖಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಬೃಹತ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,319 ರಷ್ಟಿದ್ದರೂ, ಮೇ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅದು $4,388 ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ 1.6 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ. ಮೇ 13 ರಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 9 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಮದು ಸುಂಕವು ಶೇಕಡಾ 6 ರಿಂದ 15 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆಸ್ (AIDC) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆಮದುದಾರರು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಏರಿತು. ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೊದಲು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.5 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಘೋಷಣೆಯ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ₹1.6 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು. ಹೊಸ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಗಡ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಆಮದುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅದು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರಫ್ತು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನವು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಅಪಮೌಲ್ಯ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು 7 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಭಾರತೀಯ ಆಮದುದಾರರು ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ-ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರ. ಕೋಟಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಸುನಿಲ್ ಕಾಟ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಬಹುದು.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ರೂಪಾಯಿಯ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಈ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೋಟಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಸುನಿಲ್ ಕಾಟ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದರೂ ಸಹ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಿಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶೀಯ ನೀತಿಗಳು, ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವವರು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ರೂಪಾಯಿಯ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪದಿರಬಹುದು.