English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ! ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ.. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ

Indian Railway: ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 2, 2025, 08:18 PM IST
  • ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
  • ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
  • ಕುಟುಂಬವು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಕಾಣೋದು ಸಿಂಪಲ್‌ ಆದ್ರೂ ಬಳಸೋದು ಮಾತ್ರ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತು! ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಗ್‌ನ ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು
camera icon10
Nayanthara
ಕಾಣೋದು ಸಿಂಪಲ್‌ ಆದ್ರೂ ಬಳಸೋದು ಮಾತ್ರ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತು! ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಗ್‌ನ ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedies
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 28ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌... ದೊಡ್ಮನೆ ಆಟಕ್ಕೆಂದೇ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೈಪ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ 2 ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು
camera icon6
bigg boss
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 28ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌... ದೊಡ್ಮನೆ ಆಟಕ್ಕೆಂದೇ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೈಪ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ 2 ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು
ಕುಂಬಳ ಬೀಜದಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
weight loss tips
ಕುಂಬಳ ಬೀಜದಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ!
ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ! ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ.. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ

Indian Railway: ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಬಿಐ) ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನೀವು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದರೆ, ನೀವು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಈ ವಿಮೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್‌ಬಿಐ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಅಪಘಾತ ಮರಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ 200% ಸುಂಕ ಏರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್‌! ಅಮೇರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ

ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಬಿಐ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಸ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಗುಂಪು ವಿಮಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 1.20 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 60,000 ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 30,000 ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಇದು ರೂ. 1 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ರೂ. 1.60 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಎಸ್‌ಬಿಐನ ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರೂ. 80 ಲಕ್ಷ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವಿಮೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಎಸ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೌಕರರಂತೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ರೂ. 30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 7 ಲಕ್ಷ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಸ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬರೀ 2 ರಿಂದ 3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ ಡಿಸೈನ್ ಗಳಿವು ! ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿವು

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Railway Employeesrailway employees pensionRailway staffrailway employee salarySBI

Trending News