Indian Railway: ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಬಿಐ) ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನೀವು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದರೆ, ನೀವು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಈ ವಿಮೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ಬಿಐ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಅಪಘಾತ ಮರಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಬಿಐ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಸ್ಬಿಐನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಗುಂಪು ವಿಮಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 1.20 ಲಕ್ಷ, ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 60,000 ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 30,000 ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಸ್ಬಿಐ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಇದು ರೂ. 1 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ರೂ. 1.60 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಎಸ್ಬಿಐನ ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರೂ. 80 ಲಕ್ಷ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವಿಮೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೌಕರರಂತೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ರೂ. 30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 7 ಲಕ್ಷ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
