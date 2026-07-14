/DA Hike: 2021ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 11% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಈ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ?

DA Hike 2026: ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಜನವರಿ, ಜುಲೈ) ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಬಾರಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 2021ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 11% ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಏರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA)ಯಲ್ಲಿ 2% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 58% ರಿಂದ 60% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜುಲೈ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕಿರುವ ಡಿಎ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಎಂದರೇನು?
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಡಿಎ ಪ್ರತಿ ನೌಕರರ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಡಿಎ ಸೌಕರ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಿಎ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AICPI-IW) ದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇವಿಸುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 3-4% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದೇ?
ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AICPI-IW) ದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ದತ್ತಾಂಶವು ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು 149.1, ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ಕ್ಕೆ 149.9 ಮತ್ತು ಮೇ 2026 ಕ್ಕೆ 150.8 ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಮೇ 2026 ರಂತೆಯೇ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ AICPI-IW ಅನ್ನು 151.7 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 3-4% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಿಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಜೂನ್ 2026 ರ ನಿಜವಾದ AICPI-IW ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು?
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AICPI-IW) ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಜನವರಿ- ಜುಲೈ) ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ, ಜನವರಿಯ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾದ ಡಿಎ ಅನದನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಜನವರಿ ಹಾಗೂ ಜುಲೈನಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವುದು ವಾಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 2021 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 11% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳಗಳ ಒಂದು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ:-
ಜನವರಿ 2021, 17% ಇದ್ದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜುಲೈ 2021 11% ಡಿಎ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೇ. 28ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ 2022ರಲ್ಲಿ 3% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಜುಲೈ 2022ರಲ್ಲಿ 4% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 4ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಜುಲೈ 2023ರಲ್ಲಿ 4% ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಜನವರಿ 2024ರಲ್ಲಿ 4% ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಡಿಎ, ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 3ರಷ್ಟು, ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ 2%, ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 2% ಏರಿಕೆ ಆಗಿ ಶೇ. 60ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 3-4% ಏರಿಕೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಅನ್ನು 4% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 64% ಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ
Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.