salary hike of central government employees: ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ತರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೇ ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಬಹುದು.
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅದರ ದರಗಳು ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. 10 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. AICPI-IW ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯು 2% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೋಳಿ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯ ಕೆಲಸವೂ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
2026 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 2% ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 58% ರಷ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು 2% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅದು 60% ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಡಿಎ 5% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಐಸಿಪಿಐನ 12 ತಿಂಗಳ ದತ್ತಾಂಶವು ಒಟ್ಟು ಕೇವಲ 2% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 58% ಡಿಎ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ, ನೌಕರರ ಸಂಬಳವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 2% ಹೆಚ್ಚಳವು ಅವರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 2% ಹೆಚ್ಚಳವು ಅವರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
- ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 30,000 ರೂ. ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. 2% ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ 600 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹7,200 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ.40,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ₹800 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ವೇತನ ₹9,600 ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.