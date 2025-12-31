7th pay commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ರಚನೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಜನವರಿ 1, 2016 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ವೇತನ ರಚನೆಗಳು, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿತು. ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನೌಕರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮವು ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
- 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.57 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಹಳೆಯ ದರ್ಜೆಯ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಸರಳೀಕೃತ ವೇತನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಯಿತು.
ಲೆವೆಲ್ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು: 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಂತರ ಲೆವೆಲ್ 1 ವೇತನ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2015 ರಂದು 6 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಹಣದುಬ್ಬರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು (DA) ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನ ರಚನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿತ್ತು:
ಮೂಲ ವೇತನ: 7,000 ರೂ.
ಉತ್ತಮ ವೇತನ: ರೂ. 1,800
ಒಟ್ಟು ಮೂಲ ವೇತನ (ಸಂಬಳ + ದರ್ಜೆ ವೇತನ): ರೂ. 8,800
ಡಿಎ 119% ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಡಿಎ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ರೂ. 10,472 ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ರೂ. 2,640 (ಎಕ್ಸ್-ವರ್ಗದ ನಗರಗಳಿಗೆ), ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ರೂ. 21,800–22,000 ಆಗಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ 6 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ, ಹಣದುಬ್ಬರವು ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಡಿಎಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರಿದೂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ?
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2016 ರಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಆದರೆ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಹಂತ-1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ:
- ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 18,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
- ದರ್ಜೆಯ ವೇತನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
- ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಹೊಸ ವೇತನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಡಿಎ 58% ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ರೂ. 18,000 ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ರೂ. 10,440 ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್-ವರ್ಗದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (ಎಚ್ಆರ್ಎ) ರೂ. 5,400 ಆಗಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೆವೆಲ್-1 ಮಾಸಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಸುಮಾರು ರೂ. 33,500–34,000 ಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: 6ನೇ ಮತ್ತು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ವೇತನ ಏರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಈ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.)
ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ:
- ಮೂಲ ವೇತನವು ರೂ. 8,800 (ಮೂಲ + ಉತ್ತಮ ವೇತನ) ದಿಂದ ರೂ. 18,000 ಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.
- ಡಿಎ ಶೇಕಡಾವಾರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ನಿಜವಾದ ಡಿಎ ಮೊತ್ತವು ಬಹುತೇಕ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ - ಸುಮಾರು 10,400 ರೂ.
- ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಳಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ.
- ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ರೂ. 22,000 ದಿಂದ ಸುಮಾರು ರೂ. 34,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
- ಇದು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 55% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಟ್ಟು ವೇತನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳಿದಿದೆ: ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 18,000 2016 ರಿಂದ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ. ಡಿಎ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 50% ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದರೂ, ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿನ ಈ ನಿಶ್ಚಲತೆಯು ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.