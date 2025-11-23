English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
LPG ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..! ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲೆಂಡರ್‌ ಬೆಲೆ ಬಾರೀ ಏರಿಕೆ?

LPG gas cylinder prices : ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ? ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 23, 2025, 05:21 PM IST
  • ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (OMCs) ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಬಹುದು
  • ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯು ಭಾಗಶಃ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ

LPG ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..! ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲೆಂಡರ್‌ ಬೆಲೆ ಬಾರೀ ಏರಿಕೆ?

LPG gas cylinder prices : ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (ಒಎಂಸಿಗಳು) ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

LPG ಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟವು ಪ್ರಸ್ತುತ 53,700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟವು 53,700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 12 ಸಮಾನ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ LPG ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌..! ಇನ್ಮುಂದೆ 1 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಬಲ್‌ ಸಂಬಳ..!

ಈ ಕಂತುಗಳು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಆದಾಯವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಡಿಮೆ ಚೇತರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಘೋಷಿತ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 56 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭರಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಕಡಿಮೆ ಚೇತರಿಕೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವೆಚ್ಚವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟ. ಸರ್ಕಾರವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಾವತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತವು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಆದಾಯ ಅನುಪಾತಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರ ಅನಿಲ ವಿತರಣಾ (ಸಿಜಿಡಿ) ಕಂಪನಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಸಿಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಣ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ 50/30/20 ಸೂತ್ರ... ಈ ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!!

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವಲಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ONGC ಮತ್ತು GAIL ನಂತಹ ಅಪ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಭಾಗಶಃ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (OMCs) ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯು ಭಾಗಶಃ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಭರಿಸುವ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ 53,700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. 

