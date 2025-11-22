English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
gender wage gap : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶುಕ್ರವಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 22, 2025, 01:02 PM IST
  • ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಸರಾಸರಿ ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು
  • ಲಿಂಗ ವೇತನ ಅಂತರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ..! ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ..! ಲಿಂಗ ವೇತನ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌

gender wage gap: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶುಕ್ರವಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ದೇಶದ 400 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು 29 ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ವೇತನ, ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ, ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ವೇತನ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಸಹ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ, ಹೊಸ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಫರ್ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನ, ಸಮಾನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 400 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SIP : ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 1 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಲಾಭ..! ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಸೂಪರ್‌ ಯೋಜನೆ

ಇವು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ - ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಸರಾಸರಿ ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು. ಇದನ್ನು ಲಿಂಗ ವೇತನ ಅಂತರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಗಳು, ಅನುಭವ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಂತರವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಪನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಅಂತರವು 15% ರಿಂದ 34% ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಎಲ್‌ಒ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗತಿಕ ವೇತನ ವರದಿ 2024–25 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಂತಹ ಕಡಿಮೆ-ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಗಂಟೆಯ ವೇತನ ಅಂತರವು 14.9% ಆಗಿದೆ. ಅಂಶ-ತೂಕದ ಅಂತರವು 13.2% ರಿಂದ 15% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಲಿಂಗ ವರದಿ 2024 ಸಹ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ - ನಿಯಮಿತ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವೇತನವು ಪುರುಷರ ವೇತನದ ಕೇವಲ 74% ರಷ್ಟಿದೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 26% ರಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಲಿಂಗ ವರದಿ 2024 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೃಷಿ ವಲಯ, ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ವೇತನ ಅಂತರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ವಲಸೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹120 ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹191–201 ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ದಿನಕ್ಕೆ ₹285–295 ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವೇತನವು ಪುರುಷರ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ 58% ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ.. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!

ಗಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಅಷ್ಟೇನೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ರೈಡ್-ಹೇಲಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ 20–30% ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಜೆಂಡರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಐಟಿ ವಲಯವು ಸಹ ವೇತನ ಅಂತರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. 2024 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ 18–25% ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

