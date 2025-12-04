ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಡುತ್ತದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ! ಸಾಲಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಕೂಡಾ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ

ಜನರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ (PMMY) ಮತ್ತು ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ (KCC) ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, PM-SVANidhi ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ UPI-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ (PMMY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮಿತಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸಾಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುದ್ರಾ ಸಾಲಗಳು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಶಿಶು, ಕಿಶೋರ, ತರುಣ ಮತ್ತು ತರುಣ ಪ್ಲಸ್.
ಇವು 4 ವರ್ಗಗಳು :
ಶಿಶು: ರೂ. 50,000/- ವರೆಗಿನ ಸಾಲಗಳು
ಕಿಶೋರ್: 50,000/- ರೂ.ಗಳಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ತರುಣ್: 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತರುಣ್ ಪ್ಲಸ್: 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಲಗಳು
ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ :
ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು (ಕೆಸಿಸಿ) ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಬೀಜಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಡೀಸೆಲ್, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಮುಂತಾದ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಬಡ್ಡಿದರ ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ರೈತರು ಸಕಾಲಿಕ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ 4% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಸಿಸಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು.
ಪಿಎಂ-ಸ್ವನಿಧಿ :
ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ UPI-ಸಂಯೋಜಿತ RuPay ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮಿತಿಯನ್ನು 30,000 ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. UPI-ಸಂಯೋಜಿತ RuPay ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಪರಿಚಯವು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಲಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು 15,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 50,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.