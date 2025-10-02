ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ: ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಹಣವೆಷ್ಟು?

central government additional tax in kannada: ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ 1,01,603 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಸಿಕ ಹಂಚಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಹಬ್ಬದ ಋತುವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 18,227 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ನಂತರ ಬಿಹಾರ (10,219 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ), ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (7,976 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ), ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (7,644 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (6,418 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ (6,123 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಪಡೆದಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (4,112 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಒಡಿಶಾ (4,601 ಕೋಟಿ ರೂ.), ತಮಿಳುನಾಡು (4,144 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಕರ್ನಾಟಕ (3,705 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ (3,360 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಏಪ್ರಿಲ್-ಜುಲೈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆಗಳ ಪಾಲಿನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 4,28,544 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 61,914 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10,95,209 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದು 2025-26ರ ಅನುಗುಣವಾದ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿನ (ಬಿಇ) ಶೇಕಡಾ 31.3 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, 6,61,812 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಿವ್ವಳ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, 4,03,608 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು 29,789 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಸಾಲದೇತರ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 15,63,625 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು 2025-26ರ ಬಜೆಟ್ನ ಶೇ. 30.9 ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ, 12,16,699 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಕಂದಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು 3,46,926 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಕಂದಾಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 4,46,690 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು 1,13,592 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದವು.