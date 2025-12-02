ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ತರ ಆದೇಶ! ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ,

pension payments: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಲವಾರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪಾವತಿ ಚೀಟಿಗಳು ತಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸ್ಲಿಪ್ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇ-ಮೇಲ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಲಿಪ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಚೀಟಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಜಮಾ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಯಿತು, ಬಾಕಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ – ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾವತಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಓದಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇದರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅವರಿಗಾಗುವ ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.