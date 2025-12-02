English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ತರ ಆದೇಶ! ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ,

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ತರ ಆದೇಶ! ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ,

pension payments: ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 2, 2025, 05:45 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬಂದಿದೆ
  • ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸ್ಲಿಪ್‌ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಡಿ.5ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
camera icon4
Guru Gochar
ಡಿ.5ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು: ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ..!
camera icon6
Lucky Zodiac
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು: ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ..!
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon12
planets transit 2025 effects
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಯಾವುದೇ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ..
camera icon6
lifestyle
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಯಾವುದೇ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ..
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ತರ ಆದೇಶ! ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ,

pension payments: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಲವಾರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪಾವತಿ ಚೀಟಿಗಳು ತಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸ್ಲಿಪ್‌ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ : ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ 8% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ! ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇ-ಮೇಲ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಲಿಪ್‌ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಇಮೇಲ್‌ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್‌ ನಂಬರ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಚೀಟಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಜಮಾ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಯಿತು, ಬಾಕಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ – ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿ.15 ರ ಮೊದಲು Income Tax ಸಂಬಂಧಿತ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಭಾರೀ ದಂಡ

ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾವತಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಓದಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇದರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅವರಿಗಾಗುವ ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

pension paymentspensions documentPension Moneypenion payment slipಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳು

Trending News