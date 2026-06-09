Ujjwala yojana lpg subsidy News: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ಬಡವರಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಿರುವ ಕೇಂದ್ರದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ (PMUY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಿಎಂಯುವೈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂಬತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಪಿಎಂಯುವೈ ಯೋಜನೆ?
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ (PMUY) ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಒದಗಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಪಿಎಂಯುವೈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಒಂಬತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ರೀಫಿಲ್ಗಳಿಗೆ 300 ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ರೀಫಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಡೆತ:
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಯುವೈ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1,500 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ:
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, PMUY ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಒಂಬತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ 300 ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, PMUY ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಪಿಜಿ ರೀಫಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1,500 (ಐದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ 29 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ:
ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು 14.2 ಕೆಜಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 29 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, PMUY ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಪಿಜಿ ರೀಫಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ರೀಫಿಲ್ಗೆ ತಲಾ 300 ರೂ.ಗಳ ನೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ (DBT) ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರಾಸರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕುಟುಂಬವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಬಳಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ (PMUY) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರೀಫಿಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತವು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅರ್ಹ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಭಾರೀ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ನಂತರ ಪಿಎಂಯುವೈ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ 14.2 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 642 ರೂ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಸರಿಸುಮಾರು 942 ರೂ. ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮಾನದಂಡ ಬೆಲೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೌದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೆಲೆ (ಸಿಪಿ) ಸುಮಾರು 46 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಧನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ:
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಜೂನ್ 7, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ 29 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಂದು, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ 60 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಂದು, ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರವನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ 60 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 14.2 ಕೆಜಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬೆಲೆ 913 ರೂ.ಗಳಿಂದ 942 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
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