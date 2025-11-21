ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ 25% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ

8th Pay Commission Salary Formula:ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು (ToR) ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯು ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನೌಕರರಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ವೇತನ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ? :
ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು 2027 ರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುಲಕ್ ಘೋಷ್ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಂಕಜ್ ಜೈನ್ ಅದರ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ನೌಕರರ ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : EPFO: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್..! ಮೂಲ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಇಪಿಎಫ್ಒ
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? : 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ SSC ಹಂತ 1 ನೌಕರರ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ SSC ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹಂತ 1 ರ ಮೂಲ ವೇತನವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 18,000 ರೂ. ನೌಕರರು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA), ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (TA) ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಸಹ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ 1 ರ ಮೂಲ ವೇತನ ಎಷ್ಟು?
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 18,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮತ್ತು ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ (₹18,000 * 1.92) = 34,560 ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 1.92 ರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹಂತ 1 ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 34,560 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅವರ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು 34,560 ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಭತ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, SSC ಲೆವೆಲ್-1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೇತನವು 15% ರಿಂದ 25% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ವಿಲೀನ ಮತ್ತು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ (CPC) ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. DA ವಿಲೀನಗೊಂಡರೆ, ಅದು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ HRA ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ವೇತನ ರಚನೆಯು ಈ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು:
> ಮೂಲ ವೇತನ: ರೂ 34,560
> ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (ಟಿಎ): ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ
> ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ): ಇದು 2026 ರಲ್ಲಿ 0% ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.