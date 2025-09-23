English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ 28 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ : ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 23, 2025, 10:00 AM IST
  • 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ
  • ಇದು ಕೇವಲ ನಿಯಮಿತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲ.
  • ಡಿಎ ಮೂಲ ವೇತನದ 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

Trending Photos

ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶರತ್‌ ಬಾಬು ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರ ಕೈ ಸೇರಿತು ವಾರಸುದಾರರೇ ಇಲ್ಲದ ನಟನ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು...
camera icon9
SharathBabu
ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶರತ್‌ ಬಾಬು ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರ ಕೈ ಸೇರಿತು ವಾರಸುದಾರರೇ ಇಲ್ಲದ ನಟನ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು...
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ.! ಘಟ ಸರ್ಪದ ವಿಷಕ್ಕೂ ಇದೇ ರಾಮಬಾಣ
camera icon6
Snake bite tips
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ.! ಘಟ ಸರ್ಪದ ವಿಷಕ್ಕೂ ಇದೇ ರಾಮಬಾಣ
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಮರೆತ ರಣಬೀರ್‌..! ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದುಕೊಂಡವನಿಂದಲೇ ಮೋಸ ಹೋದ ದೀಪಿಕಾ.
camera icon8
Deepika Padukone love story
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಮರೆತ ರಣಬೀರ್‌..! ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದುಕೊಂಡವನಿಂದಲೇ ಮೋಸ ಹೋದ ದೀಪಿಕಾ.
&quot;ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ.. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು..&quot; ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್
camera icon7
Vidya Balan
"ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ.. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.." ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್
ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ 28 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ : ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 1.14 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಡಿಎ ಮೂಲ ವೇತನದ 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಿಯಮಿತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ: 
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ರಚನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದರೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ, ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರದ  (DR)ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಅಪಾರ ಬದಲಾವಣೆ! ಆತುರದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿರಲಿ

ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ, ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ (ಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ) ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರು ಆಹಾರ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2025 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಬರುವ ದೀಪಾವಳಿಯು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :ಈ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಸೇರಲಿದೆ ಉಚಿತ LPG ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್: ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದಸರಾ ಉಡುಗೊರೆ

ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ : 
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ 145 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಏರಿತು, ಇದು ಡಿಎಯಲ್ಲಿ 3% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು.

ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸೂತ್ರ:
DA (%) = [(12-ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ CPI-IW – 261.42) ÷ 261.42] × 100

ಜುಲೈ 2024 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗಿನ CPI-IW ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, DA ಅನ್ನು 58.17% ಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು 58% ಗೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ, ನೌಕರರು ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: 
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಉದ್ಯೋಗಿ (ಮೂಲ ವೇತನ ₹18,000)
ಮಾಸಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ: ₹540

ಬಾಕಿ (4 ತಿಂಗಳುಗಳು): ₹2,160
ವಾರ್ಷಿಕ ಗಳಿಕೆ: ₹6,480

ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ (ಮೂಲ ವೇತನ ₹44,900)
ಮಾಸಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ: ₹1,347
ಬಾಕಿ: ₹5,388
ವಾರ್ಷಿಕ ಗಳಿಕೆ: ₹16,164

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಮೂಲ ವೇತನ ₹78,800)
ಮಾಸಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ: ₹2,364
ಬಾಕಿ: ₹9,456
ವಾರ್ಷಿಕ ಗಳಿಕೆ: ₹28,368

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಮುನ್ನ, 2025ರ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಶೇ. 58ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : 
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಯರ್‌ನೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ (ಡಿಆರ್) ಆಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ, ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಏಕೈಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Central Govt EmployeesDiwali BonusDA hikesalary hike

Trending News