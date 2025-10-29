English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿ ಮಳೆ! ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ : ಕೈ ಸೇರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿ ಮಳೆ! ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ : ಕೈ ಸೇರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಈ ಬಾರಿ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಮಾತ್ರ  ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 29, 2025, 01:42 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ.
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿ ಮಳೆ! ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ : ಕೈ ಸೇರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮುಂದೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವೇತನಕ್ಕೆ  ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ? ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಆಗುವ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಷ್ಟು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೊರ ಬರುತ್ತವೆಯೇ? ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮುಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹70 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಳ :  
ಈ ಬಾರಿ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಮಾತ್ರ  ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ. 

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂದರೇನು? : 
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.92 ರಿಂದ 2.86 ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಗಳು 3.68 ರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.  ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ,  ಇದು 1.92 ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರೆ ಗಂಡನ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಯಾರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!

ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 1.92 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಮೂಲ ವೇತನವು ಪ್ರಸ್ತುತ 18,000 ದಿಂದ ರೂ. ಯಿಂದ 34,560 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎ ಶೇ. 58 ಆಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಐಸಿಪಿಐ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಇದು ಶೇ. 61 ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಡಿಎ ಶೇ. 61 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 

8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಾಗ, ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ, ಡಿಎಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, 18,000 ರೂ. ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು 28,980 ರೂ.ಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?
- ಹೊಸ ವೇತನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

- ಇದನ್ನು ನಂತರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೌಕರರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

- ಇದರರ್ಥ
ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ = (18,000 + 10,980) x ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ (1.92) 
= 28,980 x ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ (1.92) 
= ರೂ.55,641.

ಅಂದರೆ ಲೆವೆಲ್ 1, ಗ್ರೇಡ್ ಪೇ 1800 ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವು 55,641 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 
 ಡಿಎ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಳಿ ಇದ್ದು, ಅದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಬಳವನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ನೌಕರರಿಗೆ 61% ಡಿಎ ನೀಡಿದರೆ, ಮೂಲ ವೇತನವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವು 34,560 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

HRA ಮತ್ತು TA ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? : 
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಎ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದರೆ, ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ ದರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (ಟಿಎ) ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಇದು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 

ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೆವೆಲ್ 1 ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಗರ ವರ್ಗ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರ HRA ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದ 27% ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ ಇದು ಬದಲಾಗಬಹುದು). ಇದು ಬದಲಾಗದೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, 27% ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು HRA 9,331 ಮತ್ತು TA 1,350 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟು ವೇತನ ಎಷ್ಟು? : 
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಿವ್ವಳ ವೇತನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಡಿಎ ಸೇರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 

ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದರೆ,
ಲೆವೆಲ್ 1 ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ, ಗ್ರೇಡ್ ಪೇ (ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 18,000 ಮೂಲ ವೇತನ) ರೂ. 55,641 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸದಿದ್ದರೆ,
ಲೆವೆಲ್ 1 ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ, ಗ್ರೇಡ್ ಪೇ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 18,000) ರೂ. 34,560 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ.....
- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ನಿನ್ನೆ ಘೋಷಣೆಯಾಯಿತು.
- ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸಮಿತಿಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

