ಡಿಎಯಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಗುವುದು ಈ ಭತ್ಯೆ ! ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುಗೆ

  ಜುಲೈ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ಅನುಪಾತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ವಸ್ತ್ರ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 15, 2025, 11:59 AM IST
  • ಸಮವಸ್ತ್ರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು
  • ಈ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು
  • ಅನುಪಾತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಿಎಯಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಗುವುದು ಈ ಭತ್ಯೆ ! ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುಗೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಭತ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಂತೆಯೇ ಮತ್ತೊದು ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜುಲೈ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ಅನುಪಾತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಾರ್ಚ್ 24, 2025 ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 2017 ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನ

ವಸ್ತ್ರ ಭತ್ಯೆ ಎಂದರೇನು? : 
ಆಗಸ್ಟ್ 2017 ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ , ಸಮವಸ್ತ್ರ ಭತ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಭತ್ಯೆ, ಆರಂಭಿಕ ಸಲಕರಣೆ ಭತ್ಯೆ, ಕಿಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭತ್ಯೆ, ನಿಲುವಂಗಿ ಭತ್ಯೆ, ಶೂ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

"ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಸಚಿವಾಲಯವು ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಗೆ ಅನುಪಾತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ಪಾವತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಭತ್ಯೆಯ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿದಾರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು SKV ಕಾನೂನು ಕಚೇರಿಗಳ ವಕೀಲ ಭರತ್ ಗಂಗಾಧರನ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

 ವಸ್ತ್ರ ಭತ್ಯೆಯ ಅನುಪಾತದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ಮೊತ್ತ / 12 x ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ).
 
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಐಟಿಆರ್ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ ವದಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್

ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕ 20,000 ರೂ.ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಡ್ರೆಸ್ ಭತ್ಯೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಪಾತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  ಅದು ರೂ. (20,000/12 X 11), ಅಂದರೆ ರೂ. 18,333.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ? : 
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಸೇನೆ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ, ನೌಕಾಪಡೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 20,000 ರೂ.ಗಳ ಡ್ರೆಸ್ ಭತ್ಯೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ದೆಹಲಿ, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ದಮನ್ ಮತ್ತು ಡಿಯು, ಮತ್ತು ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯ ಮಿಲಿಟರಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೇವೆ (ಎಂಎನ್‌ಎಸ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಸಿಪಿಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾನೂನು ಸೇವೆ (ಐಸಿಎಲ್‌ಎಸ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎನ್‌ಐಎ, ವಲಸೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯೂರೋ (ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ದೆಹಲಿ, ಅಮೃತಸರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಬ್ಯೂರೋದ ಎಲ್ಲಾ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು" 10,000 ರೂ.ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಭತ್ಯೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳು/CAPFಗಳು/ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ/ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೇಣಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಸಹ ವಾರ್ಷಿಕ 10,000 ರೂ.ಗಳ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಭತ್ಯೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. "ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಧರಿಸಬೇಕಾದ ಇತರ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಮೆನ್, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರು ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಇಲಾಖಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ಗಳ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 5,000 ರೂ.ಗಳ ಡ್ರೆಸ್ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ದಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಂ ಲೀಗಲಿಸ್ (ಟಿವಿಎಲ್) ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ, ಈ ಕ್ರಮವು ನೌಕರರು ಭತ್ಯೆಯ ನ್ಯಾಯಯುತ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರು ಸೇರಿದ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜೂನ್‌ವರೆಗೆ ಅವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ? : 
ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ವಕೀಲರಾದ ಭಗವತಿ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳವು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯಂತಹ ಸಂಬಳದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.  ಆದರೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು  ಉಡುಗೆ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ  ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 

