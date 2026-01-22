ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್: ಇನ್ಮುಂದೆಯೂ ಸಿಗುವುದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹5000 ಪಿಂಚಣಿ!

Atal Pension Updates: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಹಾಗು ವೃದ್ಧರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY) ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹5000 ಪಿಂಚಣಿ!
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ 2030-31ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY)ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಚಾಲಕರು, ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY)ಗೆ ಸೇರಬಹುದಾಗಿದೆ. 60 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1, 2, 3, 4 ಅಥವಾ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 8.66 ಕೋಟಿ ಜನ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY) ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವಿದೆ. 60 ವರ್ಷದ ಗಡುವು ಎಂದರೆ 60ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪಿಂಚಣಿ ಶುರುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು 60 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿ 61ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೆಲವು ಅರ್ಹತೆಗಳಿವೆ. ಆ ಅರ್ಹತೆಗಳಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಪತಿಗೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ನಾಮಿನಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 1.7 ಲಕ್ಷದಿಂದ 8.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.
ಎಪಿವೈಗೆ ಸೇರಲು ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ:
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY)ಗೆ ಸೇರುವವರ ವಯಸ್ಸು 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಬಿಮಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಾಸಿಕ ಎಷ್ಟು ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 1, 2, 3 ಅಥವಾ 4 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಬೇಕಾದರೆ ಈಗ 18 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 210 ರೂ. 25 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 376 ರೂ. 30 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 577 ರೂ. 35 ವರ್ಷ ವಾಗಿದ್ದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 902 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ನೋಂದಣಿ:
https://enps.nsdl.com ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ OTP ಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1800-110-069 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಪ್ ಮೂಲಕವೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು NPS by Protean eGov ಆಪ್ ಇದೆ. ಇದು (https://play.google.com/store/apps/details?id=nps.nps&hl=hi) ಅದರ ಆಪ್ ಲಿಂಕ್.