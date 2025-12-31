English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌: ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ₹15,000

EPFO Rs 15000 Scheme : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 31, 2025, 10:27 AM IST
  • ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹15,000
  • ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಕಾಸ್ ಭಾರತ್ ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

EPFO Rs 15000 Scheme: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವವರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ₹15,000 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. 

ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರು ಇಪಿಎಫ್‌ಒನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ ಆಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇನ್ಮುಂದೆ ₹15,000 ವರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಿದೆ. 

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್‌ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಕಾಸ್ ಭಾರತ್ ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಯುವಕರು ₹15,000 ವರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, http://pmvbry.labour.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ!

ಏನಿದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಕಾಸ್ ಭಾರತ್ ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ (PMVBRY)? 
ದೇಶದ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಹಾತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಕಾಸ್ ಭಾರತ್ ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ (PMVBRY) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜುಲೈ 31, 2027 ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ₹15,000 ವರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಿದೆ. 

ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ₹15,000 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ? 
ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ನಂತರವೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಕಾಸ್ ಭಾರತ್ ರೋಜ್‌ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ₹15,000 ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು pmvry.labour.gov.in ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್‌ಒನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ : EPF ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ₹ 44,000

ಇಂತಹ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

