/EPFO: EPS ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ 36 ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ.. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಲವು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ 36 ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಪಿಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ (ಆ. 10, 2026) ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದ ಆಜಾದ್ ಕೀರ್ತಿ ಝಾ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳು, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ತಗ್ಗಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
36 ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಪರಿಚಯ:
ಸಂಸದ ಆಜಾದ್ ಕೀರ್ತಿ ಝಾ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಇಪಿಎಸ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 36 ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಇಪಿಎಸ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯು ಕೇವಲ 12 ತಿಂಗಳು ಎಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಈಗ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ನಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಖಾತೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಈಗ ಮೊದಲಿನಂತೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಂಚಣಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ 36 ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ನಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ:
ಇಪಿಎಸ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ 36 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸದಸ್ಯರು ಈಗ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ನಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸರಳೀಕೃತ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಎಂದರೆ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತದ 75% ವರೆಗಿನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮೊತ್ತವು ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ:
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ತೊಡಕುಂಟು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
EPS ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ 36 ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇಪಿಎಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ 36 ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪಿಂಚಣಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮಾಡಿದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ 238 ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು, ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ:
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಪಿಎಸ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2022-23ನೇ ವಿತ್ತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 31,11,343 ಸದಸ್ಯರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಅವರು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆಂದು ಕೂಡಿಟ್ಟಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಇಪಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ EPS ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ 36 ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಪರಿಚಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.