ರೈತರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌! ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌

Plants Farming: ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆಯುಷ್ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ರೈತರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಂಡಳಿ (NMPB) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು (MPBC) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ರೈತರು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. MPBC ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿವೆ.
ಪ್ರತಿ MPBC ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು, ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು, ಶೀತಗೃಹಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುಕೂಲಕರ ಹವಾಮಾನ, ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಜೀವನ, ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ MPBC ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದರೆ ರೈತರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಖಚಿತ.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳು (FPO/FPC), ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು, NGOಗಳು ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಲಸೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.