  • Kannada News
  • Business
  • ರೈತರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌! ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌

Plants Farming: ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ… ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ರೈತನೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ! ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಈಗ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 23, 2026, 11:46 AM IST
ರೈತರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌! ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌

Plants Farming: ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆಯುಷ್ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ರೈತರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಂಡಳಿ (NMPB) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು (MPBC) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಮಾಡಿ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸಿ

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ರೈತರು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. MPBC ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿವೆ.

ಪ್ರತಿ MPBC ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು, ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು, ಶೀತಗೃಹಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುಕೂಲಕರ ಹವಾಮಾನ, ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಜೀವನ, ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ MPBC ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದರೆ ರೈತರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಖಚಿತ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳು (FPO/FPC), ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು, NGOಗಳು ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಲಸೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
 

Medicinal Plants FarmingAYUSH SchemeMPBC ProjectFarmers incomeGovernment scheme

