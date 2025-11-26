English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EMI ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಕ್ರಮ..! ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಲೋನ್‌ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌

Control EMI Hike : ರೆಪೊ ದರ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ EMI ಭಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಬಿಐ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಹೊಸ ಕ್ರಮವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 26, 2025, 05:16 PM IST
  • ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಂಡ್‌ ಇಳುವರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು
  • ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.

EMI ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಕ್ರಮ..! ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಲೋನ್‌ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌

Control EMI Hike : ಚೆನ್ನೈ, ನವದೆಹಲಿ ಸೇರಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರು EMI ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಬಿಐ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ರೆಪೊ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಲ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಹಣದುಬ್ಬರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸಿರುವುದು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ MPC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ MPC ಒಟ್ಟು 100 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ 0.25% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದು RBI ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ. CPI ಅಂದಾಜು 2.6% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು GDP ಅಂದಾಜು 6.8% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಂಡ್‌ ಇಳುವರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ಆದರೆ OIS ದರಗಳು ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇ. 3–3.5 ರಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜವೆಂದರು. ಈ ವರ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 4% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ, RBI ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 4,870 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾದ ಬಂಗಾರ : ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ರೆಪೊ ದರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಳಿದರೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ವಾಹನ ಸಾಲ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ EMI ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಂತಾಗಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ MPC ಸಭೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೊರಬೀಳುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
 

