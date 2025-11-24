English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ : ಇನ್ನು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ

New Labour Codes : ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 24, 2025, 12:56 PM IST
  • ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
  • ಬೋನಸ್ ಅರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
  • ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನ

ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ : ಇನ್ನು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ

ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ  ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 

ಬೋನಸ್ ಅರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ : 
ವೇತನ ಸಂಹಿತೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಚಿಸಿದ ವೇತನ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನದ ಕನಿಷ್ಠ 8.33% ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಗರಿಷ್ಠ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ವೇತನದ 20% ಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಈ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ

ಬೋನಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊನೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು: 
ವೇತನ ಅರ್ಹತೆ: ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರಿಂದ 21,000 ವರೆಗೆ 
ಬೋನಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮಿತಿ: 3,500 ರಿಂದ 7,000 ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ (ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅದು)

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಿತಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನ ಮಾಪಕಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : FDಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಟಾಪ್ 3 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವುವು?

ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನೌಕರರು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಲು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಸಂಹಿತೆಯು ಖಾಯಂ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಸ್ಥಿರ-ಅವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ (FTE) ಪ್ರೋ-ರೇಟಾ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರರ್ಥ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ  ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು: 
ಕೆಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಲವಾರು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.

ಬೋನಸ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.   

ಭಾರತವು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿಗಳ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Gratuity RulesNew Labour CodesRevision of BonusEmployee Bonus

