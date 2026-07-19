/ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ZEE : ಫಿಫಾ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ CEO ಪುನಿತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ

Punit Goenka to FIFA president : 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಡುವೆಯೇ, ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಫಿಫಾ' (FIFA) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ‘ಜೀ ಟಿವಿ’ (Zee TV) ಮಾಡಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬೆಳೆಸಲು ಜೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (CEO) ಪುನಿತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಫಿಫಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಪ್ರಸಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪುನಿತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಅವರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಂಡವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣ ಈಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗೋಯೆಂಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೋ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಫಿಫಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸಿಇಒ ಪುನಿತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ, ಈ ಪ್ರಸಾರದ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರನ್ನೂ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿರುವ ಅವರು, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತಡೆರಹಿತ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ ‘ಜೀ’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗೋಯೆಂಕಾ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ದಿನ ಭಾರತವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಆಶಯ ಎಂದು ಪುನಿತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.