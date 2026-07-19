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ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ZEE : ಫಿಫಾ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ CEO ಪುನಿತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ 'ಜೀ ಟಿವಿ' ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಈ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಜೀ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಇಒ ಪುನಿತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಆಶಯ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 19, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:40 PM IST
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ZEE : ಫಿಫಾ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ CEO ಪುನಿತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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