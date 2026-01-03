ಹಣವನ್ನ ನೀರಿನಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ ಸೇವ್‌ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಯಿರಿ..ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಾ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಿರಾ?

Chanakya neeti oney save: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವರು ಎದುರಿಸುವ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಚಾಣಕ್ಯನಿತಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು? ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು? ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಹಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿದ್ದರೆ.. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರಬಹುದು.
ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಹಣವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇಕಡಾವಾರು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು.. ನಾವು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಏಕೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗಳಿಸುವ ಹಣದ ಶೇಕಡಾ 50 ರವರೆಗೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಗಳಿಸುವ ಹಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನು, ದಾನ ಏಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ..ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ದಾನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗಳಿಸುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ. ಈ ಉಳಿತಾಯವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಿದ್ದರೆ.. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣವು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ.. ನೀವು ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
