ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ : 3 ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ:ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2026 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2027 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 16, 2025 ರಂದು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ToR ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ EMI ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೇ? ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ...!
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ :
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ. ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಯೋಗವು 15 ವರ್ಷದಿಂದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ :
ನೌಕರರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ (ಜೆಸಿಎಂ) 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 11, 2025 ರಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ SCOVA (ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಎತ್ತಲಾಯಿತು.
ಸಂವಹನ ಪಿಂಚಣಿ ಎಂದರೇನು? :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳು. ನಂತರ, ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ತಿಂಗಳಿಗೆ 11,000 ರೂ. ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆ ಇದು !
ಪಿಂಚಣಿ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಏಕೆ?
- ಪಿಂಚಣಿ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳ ಬದಲು 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಇದು ಅವರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
- 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.