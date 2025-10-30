English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗುವುದು ಪಿಂಚಣಿ

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗುವುದು ಪಿಂಚಣಿ

ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 30, 2025, 02:39 PM IST
  • ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ
  • ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ
  • ಫಾರ್ಮ್ 10 ಸಿ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

Trending Photos

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
camera icon6
EPS
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌
camera icon6
Rbi moves 64 tonnes gold reserves to india amid rising geopolitical financial risks
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌
ಬೋಳು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು ಔಷಧಿ.! ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು
camera icon5
Hair Growth Serum
ಬೋಳು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು ಔಷಧಿ.! ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
camera icon9
Women Alcohol Consumption: ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗುವುದು ಪಿಂಚಣಿ

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ  ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದರೂ ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹಿಂದೆ, ಇಪಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರನ್ನು "ಶೂನ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವರ್ಷಗಳು" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್..‌ 2026 ಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಬರೀ ಕನಸು ಮಾತ್ರ!

ಹೊಸ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮ  : 
ಇಪಿಎಫ್‌ಒನ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಸ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೊದಲೇ ತೊರೆದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರ ಹಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಿಶ್ಚಿತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮವು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ :  
ಪದೇ ಪದೇ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಬಿಪಿಒ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿದಾರರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 65ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ

ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು,  ಇಪಿಎಸ್ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇಪಿಎಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ 10 ಸಿ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅಥವಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು  ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

EPFOEPFO Latest UpdateEPFO pensionEPS Pension

Trending News