ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ: ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿ!

PAN Card Rules: ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕರಡು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು 2026ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (PAN) ವಿವರಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ನಂತಹ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೀರಿದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕರಡು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು 2026 ಈ ಮಿತಿಯನ್ನ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಅನುಸರಣೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿ ತರುವಂತಹ ಇತರ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನ ಮೀರಿದರೆ.
ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏಕೆ?
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಸ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಅತುಲ್ ಮೋಂಗಾ, ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮಹಾನಗರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
