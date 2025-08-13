ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ, ಹೊಸ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂಡಾ ಹೊಸ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ :
2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಜನಿಸಿದವರಿಗಾಗಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನಷ್ಟೇ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪೋಷಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ :
ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಕೊನೆಯ ಪುಟದಿಂದ ಪೋಷಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪೋಷಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಳಾಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ :
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಾರ್ಕೋಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನವರು ವಿಳಾಸದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು :
ಈಗ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
ಕೆಂಪು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
ನೀಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ :
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು, ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 442 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 600ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಂತವು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.