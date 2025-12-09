ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಗುವುದು ನೇರ ಲಾಭ

ECHS ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಕೊಡುಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ECHS ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ CGHS ದರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹೊಸ ದರಗಳು 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ECHS-ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನವೀಕರಿಸಿದ CGHS ದರಗಳು ಎಲ್ಲಾ OPD-IPD ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮರುಪಾವತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸೇವಾ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಗದುರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರ ನಿಗದಿ :
ಹೊಸ ದರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಗರದ ವರ್ಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. NABH ಅಥವಾ NABL ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ದರಗಳು 15% ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಸೂಪರ್-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ NABH ದರಗಳಿಗಿಂತ 15% ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, X (ಶ್ರೇಣಿ-I) ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ Y (ಶ್ರೇಣಿ-II) ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 10% ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು Z (ಶ್ರೇಣಿ-III) ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 20% ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ
ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ಗಳನ್ನುY-ವರ್ಗ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಎರಡೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾರ್ಡ್ ಆಧರಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ :
ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದರಗಳನ್ನು ಅರೆ-ಖಾಸಗಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ, ದರಗಳು 5% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದರಗಳು 5% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ OPD ಸಮಾಲೋಚನೆ, ರೇಡಿಯೊಥೆರಪಿ, ತನಿಖೆಗಳು, ಡೇ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಳೆಯ CGHS ದರಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ದರಗಳು ಕಿಮೊಥೆರಪಿ, ತನಿಖೆಗಳು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೊಥೆರಪಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಹಣಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಜೀವನಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಳೇನು?
ಹೊಸ ಸೂತ್ರವೇನು? :
ECHS ದರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ A ಆಗಿದ್ದರೆ, A - ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬಿಲ್ಗೆ 5%, ಅರೆ-ಖಾಸಗಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ A ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ A + 5% ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯ ECHS ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ ವಾರ್ಡ್ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ECHS ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ, ಮಿಲಿಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಗದುರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.