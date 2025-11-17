English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ : ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರಷ್ಟೇ ಪೆನ್ಶನ್ !

ಪಿಂಚಣಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (DoPPW)ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 17, 2025, 01:35 PM IST
  • ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
  • ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯ
  • ಪಿಂಚಣಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊನೆಯ ವೇತನದ 75% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿದ 75% ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (DoPPW)ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (EOP) ನಿಯಮಗಳು, 2023 ರ ನಿಯಮ 12 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನೊಬ್ಬ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪೋಷಕರು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊನೆಯ ವೇತನದ 75% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇ ಪೋಷಕರು ಇದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ದರವನ್ನು 60% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಬೇರೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌-ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ! ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ ಇಂಧನ ರೇಟ್‌ ಇಂದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ?

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದಾಗ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 60%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.  

ಎಲ್ಲಾ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್ 30 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು!!

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 

ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳು:
ಈ 75% ವರ್ಧಿತ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಮೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಕನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
ಪೋಷಕರ ಆದಾಯ : ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇತರ ಆದಾಯವಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ.

ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಧಾನ:
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.  ಇದು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ (CSC) ಮೂಲಕ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ನವೆಂಬರ್ 30 ರೊಳಗೆ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದರೂ, ತಪ್ಪಿದ ಅವಧಿಯ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

