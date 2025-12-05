English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ವೇತನದಿಂದ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ : ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ

ವೇತನದಿಂದ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ : ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ

ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದಾಗಿ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ? ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 5, 2025, 11:47 AM IST
  • ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಜಾರಿಗೆ
  • ಹೊಸ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ವಿವಾದ
  • ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

Trending Photos

ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್‌ ಲಾಭ
camera icon6
Fine Jewellery
ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್‌ ಲಾಭ
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : EPFO ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ !ನೌಕರರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು
camera icon7
EPFO
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : EPFO ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ !ನೌಕರರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.. 2026ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದ್ಯಾ ಬಂಗಾರ!
camera icon6
Baba Vanga Prediction
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.. 2026ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದ್ಯಾ ಬಂಗಾರ!
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ.. ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Shukra Gochar
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ.. ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ವೇತನದಿಂದ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ : ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ

ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು. ನಂತರ, ಹೊಸ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವು ನವೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ, 2019, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧ ಸಂಹಿತೆ 2020, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆ, 2020 ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂಹಿತೆ, 2020. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು : 
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವರ  ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದಾಗಿ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ? ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ : 18 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆ

ವೇತನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ? : 
ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನವು ಅವರ ಒಟ್ಟು ವೇತನದ (CTC) ಕನಿಷ್ಠ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿರಬೇಕು. 

ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭತ್ಯೆಗಳಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಹಳೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಟೇಕ್ ಹೋಂ ಸ್ಯಾಲರಿ : 
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ 15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅವರ 12% EPF ಕೊಡುಗೆ ಅವರ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೆ 15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು 'ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ನೌಕರರು' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 1,800 ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : EPFO 2025: ಪಿಂಚಣಿ ಬೋನಸ್.. ಸವಲತ್ತುಗಳು.. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಗೊತ್ತಾ!

ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? : 
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸೂತ್ರವಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸೂತ್ರವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ = (ಕಳೆದ ಮೂಲ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ) x (15/26) x (ವರ್ಷಗಳು)
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15 = 15 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳ
26 = ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು

ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 
- ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳ 1 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ.
- ಮೂಲ ವೇತನ 50,000. 
- ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಸೂತ್ರ: 50,000 x (15/26) x 5 = 1,44,230.

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು 5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ : 
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಸ್ಥಿರ-ಅವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಗಿಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

GratuityGratuity RulesGratuity CalculationPERSONAL FINANCEemployees

Trending News