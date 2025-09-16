English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ : ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶ

2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಈ ಸೇಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಜನವರಿ 7 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 16, 2025, 09:15 AM IST
  • ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ
  • ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು 1,299 ರೂ.ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಜನವರಿ 7 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ

ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ : ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶ

ನೀವು ರಜಾ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಗೋ ಒಂದು ವಾರದ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರನ್‌ಅವೇ ಫೆಸ್ಟ್'  ಸೇಲ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ  ಈ ಸೇಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ 21 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಈ ಸೇಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಜನವರಿ 7 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು 1,299 ರೂ.ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ : 
'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರನ್‌ಅವೇ ಫೆಸ್ಟ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು 1,299 ರೂ.ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಏಕಮುಖ ದೇಶೀಯ ದರಗಳು ಮತ್ತು 4,599 ರೂ.ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಇಂಡಿಗೋ ಏಕಮುಖ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೌಂಡ್-ಟ್ರಿಪ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆ ಇಂಡಿಗೋ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಾನ್-ಸ್ಟಾಪ್ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರಾಳ: ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ!

ಆಯ್ದ ದೇಶೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್/ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ (ಒನ್-ವೇ) ದರಗಳು 9,999 ರೂ.ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. 

ಬ್ಲೂಚಿಪ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಫರ್ : 
ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಬ್ಲೂಚಿಪ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 10% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಗೇಜ್, ಊಟ ಮತ್ತು ಆಸನ ಆಯ್ಕೆಯಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಲೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ! ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ! ಖುಷಿಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು

ಬುಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? :
ಇಂಡಿಗೋ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ (www.goindigo.in), ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, AI-ಚಾಲಿತ ಸಹಾಯಕ 6Eskai, ಅಥವಾ ಇಂಡಿಗೋ ವಾಟ್ಸಾಪ್ +91 70651 45858 ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

