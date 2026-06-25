Cheapest gold market world : ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (VAT) ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ತೊಲೆ (ಸುಮಾರು 20 ಗ್ರಾಂ) ಚಿನ್ನದ ಹಾರದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ₹3,15,000 ದಿಂದ ₹3,50,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಭೂತಾನ್ (Bhutan): ಭಾರತದ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ಕರೆನ್ಸಿ (Ngultrum) ಮೌಲ್ಯ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೊಲೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಂದಾಜು ₹2,95,000 ದಿಂದ ₹3,25,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ದುಬೈ (Dubai): 'ಚಿನ್ನದ ನಗರಿ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ದುಬೈ ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ 5% ವ್ಯಾಟ್ (VAT) ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 'ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಂಡ್' ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೀರಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೌಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಎರಡು ತೊಲೆ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಮುಖಬೆಲೆ, ತೆರಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಂದಾಜು ₹2,90,000 ದಿಂದ ₹3,20,000 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು : ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರುವಾಗ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ರಹಿತ (Duty-Free Limit) ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿಗೆ ಮಿತಿ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರು: ಗರಿಷ್ಠ 40 ಗ್ರಾಂ (ಅಂದಾಜು ₹1,00,000 ಮೌಲ್ಯದವರೆಗೆ) ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುಂಕ ರಹಿತವಾಗಿ ತರಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಪುರುಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು: ಗರಿಷ್ಠ 20 ಗ್ರಾಂ (ಅಂದಾಜು ₹50,000 ಮೌಲ್ಯದವರೆಗೆ) ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ-ಫ್ರೀ ಭತ್ಯೆಯಡಿ ತರಬಹುದು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದರೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು (Customs Duty) ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.