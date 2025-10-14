ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ತೆರಿಗೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಜಸ್ಟ್‌ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನ

Bhutan gold price: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇವಲ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ವರದಿ ಓದಿ.
ಭೂತಾನ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ದೇಶ. ಅದರ ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿ, ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ಮಠವನ್ನು ನೋಡಲೆಂದೇ ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದು ಏನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಸುಂಕ ರಹಿತ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ! ಹೌದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ದುಬೈ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಭೂತಾನ್ ಕೂಡ ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಆ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ 'ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ' ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಭೂತಾನ್ನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಥಿಂಫು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಫ್ಯೂಂಟ್ಶೋಲಿಂಗ್. ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ 'ಭೂತಾನ್ ಡ್ಯೂಟಿ-ಫ್ರೀ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇವು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಈ ಕೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ನಮಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಷರತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು, ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 'ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ' (SDF) ಪಾವತಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
ಎರಡನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಷರತ್ತು ಎಂದರೆ ನೀವು ಭೂತಾನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ತಂಗಬೇಕು. ಗಡಿಯಿಂದ ಬಂದು ಅದೇ ದಿನ ಹಿಂದಿರುಗುವವರಿಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಈ ಸುಂಕ ರಹಿತ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಭೂತಾನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು (USD) ಬಳಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಂಕ ರಹಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 20 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂದು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಬೆಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ. ನೀವು ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಂದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಪುರುಷರು ₹50,000 ವರೆಗಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ₹1,00,000 ವರೆಗಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೆ ತರಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. 20 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭೂತಾನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ನೀವು ಆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
