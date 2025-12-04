ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ..?

EPFO Balance check
: ಚೆಕ್ಕುಪುಸ್ತಕ ತೆರೆದು ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಹುಡುಕುವ ಕಾಲವಿಲ್ಲದೆ, ಇಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಿಳಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನರು EPFO ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುತ್ತಾರಾದರೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಇನ್ನೂ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ PF ಕಡ್ಡಾಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ನಂತರ PF ಖಾತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಲು ಕೇವಲ ಲಾಗಿನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ — ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್, SMS ಅಥವಾ ಆಪ್ ಮೂಲಕವೂ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಮೊದಲ ಮಾರ್ಗವೇ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ: ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಸೇವೆ. PF ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 9966044425 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಎರಡು ಬಾರಿ ರಿಂಗ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಕರೆ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿವರಗಳು SMS ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ವಿಧಾನ ಎಂದು EPFO ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನ SMS. "EPFOHO UAN ನಿಮ್ಮಭಾಷೆ (ಉದಾ: ENG/KAN)" ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 7738299899 ಗೆ SMS ಕಳುಹಿಸಿದರೂ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ SMS ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ UAN ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನ UMANG ಆಪ್. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ UAN ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಕ್ಲೇಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ.
ಕೊನೆಯ ವಿಧಾನ EPFO ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ UAN ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ಬಳಿಕ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಕ್ಲೇಮ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಿಳಿಯುವುದು ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಅಂತರ! ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಮಯ ಉಳಿಸುವ, ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು, EPFO ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.