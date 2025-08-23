ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು.. ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ!

Govt Employees DA Hike: ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ ಎರಡು ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಇದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಡಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ. 55 ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರು ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಋತುವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.
"ನಮ್ಮ ನೌಕರರು ಶೇಕಡಾ 53 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 55 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಅತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಡಿಎ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಬಾಕಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಪಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ 11 ಅಂಶಗಳ ಚಾರ್ಟರ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಡಿಎ ಪಾವತಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಐದು ಡಿಎಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಡಿಎಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಹ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿಎ ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
