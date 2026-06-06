Egg and Chicken price hike : ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆದಾರರ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಉದ್ಯಮ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಳಿ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ದುಬಾರಿ : ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರ (ಫೀಡ್). ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವಾಗಿ 'ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪುಡ್ ' (Soybean Meal) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ವಿಪರೀತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತದ ಆತಂಕ : ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ನವರಾತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ಚಿಕನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಯಮವು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾಕಣೆದಾರರು ಮರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ತಾಯಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಳಿ ಕೋಳಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬೆಲೆ 140 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 65 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರಲಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಕೊರತೆಯ ಆರೋಪ : ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಆಮದಿಗೆ (Import) ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಉದ್ಯಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಆಹಾರದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯಮ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಲಾಭದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 'ಕೃತಕ ಕೊರತೆ' ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಸುವ ತಂತ್ರ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ದರ 400 ರೂ. ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ : ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 250 ರಿಂದ 300 ರೂಪಾಯಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯೂ ಡಜನ್ಗೆ 70 ರಿಂದ 80 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಉದ್ಯಮದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿತದ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ದರ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.