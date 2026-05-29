Cockroach Business: ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದು ನಾವು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶವೊಂದರ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.
Cockroach Farming: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜಿರಳೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೇಶ ಈ ಜಿರಳೆಗಳಿಂದಲೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಿರಳೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ (Cockroach Farming) ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವೊಂದು (Cockroach Janata Party) ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಉದ್ಯಮವೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನೋಡಿ. ಚೀನೀಗಳು ಕೇವಲ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ, ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಎಂದಾದರೂ ನೀವು ಜಿರಳೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆದ್ರೆ ಇಂದು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಅವರ ಆದಾಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೋಡಿ..
ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಉದ್ಯಮ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ!
ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶವಾದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೀಚ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಥವಾ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಔಷಧ, ಆಹಾರ, ಪ್ರಾಣಿ ಫೀಡ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಉದ್ಯಮ, ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ಮ್?
ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುವುದೇ ಚೀನಾದ ಸಿಚುವಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಝಿಚಾಂಗ್ ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿರುವ "ಗುಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ" ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ 600 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಔಷಧದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದೇ ಚೀನಾದ ಮುಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೀನಾ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರಾಯಿಕ ಚೀನೀ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ (TCM) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪೆರಪ್ಲಾನೆಟಾ ಅಮೆರಿಕಾನಾ ಎಂಬ ಪ್ರಭೇದ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಭೇದದ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಜಿರಳೆಗಳು ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಆಂಟಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಲ್ಲೂ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಉದ್ಯಮ ಮುನ್ನಡೆ
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 100 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಣಗಿಸಿದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪೌಂಡ್ಗೆ 20 ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ 20 ಯುವಾನ್ (280 ರೂ.) ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 150 ಯುವಾನ್ (2000 ರೂ. ಅಧಿಕ) ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.