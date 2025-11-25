English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ..! ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೇಜಿಗಟ್ಟಲೇ ಬಂಗಾರ?

China Gold Strategy: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 25, 2025, 07:02 PM IST
  • ಚೀನಾದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹವು $3.34 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪಾಲು ಕೇವಲ 7% ರಷ್ಟಿದೆ
  • ಇದು ಚೀನಾವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ..! ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೇಜಿಗಟ್ಟಲೇ ಬಂಗಾರ?

China Gold Strategy: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೀನಾ ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿದಾರನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಚೀನಾ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ? ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಯುಎಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಯೋಜನೆಯೇ? ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.

ಈ ವರ್ಷ ಚೀನಾ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಚೀನಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 240 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೇವಲ 24 ಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ 2,304 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ನೈಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌! EPFO ​​ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರ, PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಲಾಭವೆಷ್ಟು?

ಗೋಲ್ಡ್‌ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು, ಆದರೆ ಕೇವಲ 1.5 ಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಜವಾದ ಖರೀದಿಗಳು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ಕೂಡ 27 ಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು, ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ 13 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೇವಲ 0.9 ಟನ್ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವದ ಐದು ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಚೀನಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಯುಎಸ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾದ ಅಮೆರಿಕವು 8,133 ಟನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಶೇ. 78 ರಷ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಜರ್ಮನಿ 3,350 ಟನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಟಲಿ 2,452 ಟನ್‌ಗಳು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ 2,437 ಟನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ 2,330 ಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚೀನಾ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಚೀನಾ ಸುಮಾರು 2300 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಇಂದಿನ ರೇಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಚೀನಾದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹವು $3.34 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪಾಲು ಕೇವಲ 7% ರಷ್ಟಿದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ 22% ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. 2009 ರಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ಚಿನ್ನದ ಸಂಘದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಚೀನಾ ಕನಿಷ್ಠ 5,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಚೀನಾವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದು 8,000 ಟನ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚೀನಾ ಈ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

