ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ.. ಒಂದು ಧೈರ್ಯ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯ ನಿಂತಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ, ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬೆಲೆಯ ಭಯ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಗೊಂದಲಮಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ? ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಏಕೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಈ ವಾರ ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಏರಿಳಿತ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ರಜಾದಿನಗಳಿಂದಾಗಿ, ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಿಧಾನಗೊಂಡಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಬುಲಿಯನ್ ಡೀಲರ್ಗಳು ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಿತರಕರು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $18 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಅಂಗಡಿಯವರಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಖರೀದಿದಾರರು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ದೆಹಲಿಯಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದವರು ಸಹ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಹ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಬೆಲೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಶುಕ್ರವಾರ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,55,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಅದೇ ಚಿನ್ನವು 1,80,000 ರೂ.ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ನಂತರ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು 1,33,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ಇಂತಹ ಭಾರಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ, ಇಂದು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಾಳೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಭಯ ಜನರಲ್ಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವಿನಿಮಯ-ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ (ಇಟಿಎಫ್) ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಗದದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡು 240 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಷೇರುಗಳಿಗಿಂತ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪವಾಡ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ $5,000 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿವೆ. ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ $5,594 ತಲುಪಿದ್ದ ಬೆಲೆ ಈಗ $5,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರಜಾದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ.ಜಪಾನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ನಾಮಮಾತ್ರ. ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆದರೆ, ಜನವರಿ 29 ರಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆಗ ದರ 1,78,850 ರೂ. ಇತ್ತು. ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ 1,56,170 ರೂ. ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕುಸಿತದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದೇ ದಿನ ನೋಡಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 320 ರೂ. ಕುಸಿದಿದೆ.
