ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು 3900 ಟನ್‌ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆಯಾ ಬಂಗಾರ?

China gold reserve: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಚೀನಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೈನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವು ಚೀನಾದ ಶಾಂಡೊಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಯಾಂಟೈ ನಗರದ ಬಳಿ ಇದೆ. ಲೈಝೌ ಕರಾವಳಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ನಂತರ, ಲೈಝೌದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಈಗ 3,900 ಟನ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದು ಚೀನಾದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಶೇಕಡಾ 26 ರಷ್ಟಿದೆ. ಲೈಝೌವನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪದ ನಿಜವಾದ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-2026 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ..
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಚಿನ್ನದ ಆವಿಷ್ಕಾರವಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಲಿಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 1,444 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಪರ್ಗೋಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಚೀನಾ ಘೋಷಿಸಿತು. 1949 ರ ನಂತರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಇದಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕ್ಸಿನ್ಜಿಯಾಂಗ್ ಬಳಿಯ ಕುನ್ಲುನ್ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1,000 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚೀನಾದ ಚಿನ್ನದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂಡೊಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಿಯಾಡಾಂಗ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-2026 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ..
ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಚೀನಾ ಚಿನ್ನದ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 377 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ. ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ಇನ್ನೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚೀನಾ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಚೀನಾ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಮುಂದುವರಿದ ನೆಲ-ನುಗ್ಗುವ ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹೊಸ ಖನಿಜ "ಜಿನ್ಶಿಯುಯಿಟ್" ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖನಿಜ ಸಂಘವು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಖನಿಜವು ಬ್ಯಾಟರಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.