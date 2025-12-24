ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ! ಸಮುದ್ರದಾಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಊಹಿಸದಷ್ಟು ಚಿನ್ನ, ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ!?

underwater gold: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಚೀನಾದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಚೀನಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ನೀರೊಳಗಿನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೀರೊಳಗಿನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವೂ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಖನಿಜಗಳಿಗಾಗಿ ಚೀನಾ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ..
ಚಿನ್ನ.. ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ. ಆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಳಕು ಈಗ ಅಲೆಗಳ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಚೀನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಚೀನಾದ ಶಾಂಡೊಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಯಾಂಟೈ ನಗರದ ಲೈಝೌ ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೀರೊಳಗಿನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವಿರುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು?:
ಯಾಂಟೈ ನಗರ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿಯು ಲೈಝೌನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು 3,900 ಟನ್ಗಳಿಗೆ (ಸುಮಾರು 137.57 ಮಿಲಿಯನ್ ಔನ್ಸ್) ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಚೀನಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಸುಮಾರು 26 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಲೈಝೌ ಈಗ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಚಿನ್ನದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು:
ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಕುನ್ಲುನ್ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ (ಕ್ಸಿನ್ಜಿಯಾಂಗ್) 1,000 ಟನ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ, ಚೀನಾದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್-ಲಾರ್ಜ್, ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ 1,444.49 ಟನ್ಗಳನ್ನು ಲಿಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಇದು 1949 ರ ನಂತರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನವೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, ಶಾಂಡೊಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಾದ ಜಿಯಾಡಾಂಗ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ 3,500 ಟನ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ರಶ್ ಏಕೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ?:
ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 377 ಟನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಬೀತಾದ ಮೀಸಲು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಡ್ಜ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ನಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಸರಕು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ:
ಚೀನಾ ತನ್ನ ಖನಿಜ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಉನ್ನತ-ಶಕ್ತಿಯ ನೆಲ-ನುಗ್ಗುವ ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಪರಿಶೋಧನಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳಂತಹ ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಚೀನಾ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ 115.99 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುವಾನ್ (ಸುಮಾರು $16.47 ಬಿಲಿಯನ್) ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (2021 ರವರೆಗೆ), ಈ ವೆಚ್ಚವು 450 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುವಾನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 150 ಹೊಸ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ:
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಭರವಸೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಲವಾದ ಖರೀದಿಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.