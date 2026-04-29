Cigarette price hike: ಧೂಮಪಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಷೇರುಗಳು ಕೂಡ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
Cigarette price hike: ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದವು. ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು, ಐಟಿಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾದವು. ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 6.5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾದವು. ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಶೇಕಡಾ 17 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಂದಾಜುಗಳು ವಿತರಕರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 115 ರೂ.ಗಳಿಂದ 135 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಲ್ಬೊರೊದಂತಹ ಕಿಂಗ್-ಸೈಜ್ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಸಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಕಿಂಗ್-ಸೈಜ್ ಸಿಗರೇಟಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 20 ರೂ.ಗಳಿಂದ 25-28 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಡೀಲರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಸಿತವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಐಟಿಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಆದಾಯದ 30 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಏರಿದವು. ಐಟಿಸಿ ಷೇರುಗಳು 4 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿದವು. ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು 6.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿದವು. ನಿಫ್ಟಿ ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವೂ ಏರಿತು.
ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿದರೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವವರು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತಮ್ಮ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳ ಹೊರೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಗ್ರಾಹಕರ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಧೂಮಪಾನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.