ಧಮ್‌ ಎಳೆಯೋ ಮಂದಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಗರೇಟ್‌ ಬೆಲೆ 72 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ!

Cigarette price hike 72rs india tax : ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ನ ಬೆಲೆ 72 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿತ್ತು..ಆದ್ರೀಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುವುದು ಖಚಿತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ಗೆ 18 ರಿಂದ 72 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋದು ಸುಳ್ಳು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಇಪಿಎಫ್, ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
ಇನ್ಮುದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆ 72 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.. ಒಂದು ವೇಳೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.ಯಾಕಂದರೆ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ..ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೊಸ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ
ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಮಟ್ಟವಿಲ್ಲದ ನಕಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು.. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ 1,000 ಸಿಗರೇಟ್ಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಸಿಗರೇಟ್ಗೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ರಿಟೇಲ್ ಸಿಗರೇಟ್ ದರ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಅದ್ರೆ ಬೆಲೆ ₹18 ರಿಂದ ₹72ರೂಪಾಯಿ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.. ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಿಗರೇಟ್ಗೆ ₹21 ರಿಂದ ₹28 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್.. ಒಮ್ಮೆಲೆಗೆ ₹15,000ವರೆಗೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನ!