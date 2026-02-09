English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Cigarette prices Hike: ಧೂಮಪಾನ ಪಾಕೆಟ್‌ಗೂ ಹಾನಿಕರ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ

Cigarette prices Hike: ಧೂಮಪಾನ ಪಾಕೆಟ್‌ಗೂ ಹಾನಿಕರ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ

Cigarette rate Hike: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಗರೇಟ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 9, 2026, 08:06 PM IST
  • ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರೇ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ
  • ಮತ್ತೆ ಏರಿದ ಸಿಗರೇಟ್‌ ಬೆಲೆ

Trending Photos

ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುಪೇರು..ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರ
camera icon10
ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುಪೇರು..ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರ
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
camera icon9
Sun Venus Rahu Conjunction
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon10
Trigrahi Rajyoga
ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
15 ರಿಂದ 16 ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾದೆ.. ಪ್ರತಿ ಭಾರಿಯೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
camera icon7
ACTRESS
15 ರಿಂದ 16 ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾದೆ.. ಪ್ರತಿ ಭಾರಿಯೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
Cigarette prices Hike: ಧೂಮಪಾನ ಪಾಕೆಟ್‌ಗೂ ಹಾನಿಕರ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ

Cigarette rate Hike: ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಿಗರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ರೂ. 280 ಇದ್ದ 20 ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಡಿಫೈನ್ ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳ ಪ್ಯಾಕ್ ಈಗ ರೂಪಾಯಿ 380ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 10 ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ರೂ. 95 ರಿಂದ ರೂ. 140 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಶೇ. 47 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುವುದೋ? ಇಳಿಯುವುದೋ? ಈ ದಿನದಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಭವಿಷ್ಯ!   

ಸಿಗರೇಟ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಧರಿಸಿ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಜೆಟ್ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಿಗರೇಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಿಗರೇಟ್ 13 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದೆ.

75 ರಿಂದ 85 ಎಂಎಂ ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 22 ರಿಂದ 28ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರವು ಆಶಿಸಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಯುವಕರು ಸಿಗರೇಟ್‌ಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಿಗರೇಟ್‌ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳು ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 2017 ರಿಂದ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 28 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಶೇ. 40 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ಕಾನೂನು: ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು, ₹50 ಲಕ್ಷ ದಂಡ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

SmokersCigarette Prices HikeCigarette Tax Increaseಸಿಗರೇಟಿನ ಬೆಲೆಸಿಗರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ

Trending News