Cigarette rate Hike: ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಿಗರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ರೂ. 280 ಇದ್ದ 20 ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಡಿಫೈನ್ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಪ್ಯಾಕ್ ಈಗ ರೂಪಾಯಿ 380ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 10 ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ರೂ. 95 ರಿಂದ ರೂ. 140 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಶೇ. 47 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುವುದೋ? ಇಳಿಯುವುದೋ? ಈ ದಿನದಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಭವಿಷ್ಯ!
ಸಿಗರೇಟ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಧರಿಸಿ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಜೆಟ್ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಿಗರೇಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಿಗರೇಟ್ 13 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದೆ.
75 ರಿಂದ 85 ಎಂಎಂ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 22 ರಿಂದ 28ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರವು ಆಶಿಸಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಯುವಕರು ಸಿಗರೇಟ್ಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳು ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 2017 ರಿಂದ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 28 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಶೇ. 40 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ಕಾನೂನು: ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು, ₹50 ಲಕ್ಷ ದಂಡ