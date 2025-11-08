English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಯಾವುದೇ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಿ 50 ಸಾವಿರ! ಟ್ರೆಂಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದು ಖಚಿತ

ಯಾವುದೇ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಿ 50 ಸಾವಿರ! ಟ್ರೆಂಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದು ಖಚಿತ

Cloud Kitchen Business: ಈಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಯೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಶುರುಮಾಡಬೇಕೆಂಬುವುದು ಬಹಳ ಜನರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 8, 2025, 04:00 PM IST
  • ಆಹಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
  • ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವಂತೆಯೇ ನೀವು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಯಾವುದೇ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಿ 50 ಸಾವಿರ! ಟ್ರೆಂಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದು ಖಚಿತ

Cloud Kitchen Business: ಈಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಯೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಶುರುಮಾಡಬೇಕೆಂಬುವುದು ಬಹಳ ಜನರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಶ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 50,000 ವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. Zomato ನಂತಹ ಆಹಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಮೆನುವಿನೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.

ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ಧ ಆಹಾರದ ಬೇಡಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಬಲವಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಬಳ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್‌ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 50,000 ವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್‌ಗಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಹಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zomato ನಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವಂತೆಯೇ ನೀವು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಇಮೇಲ್, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು FSSAI ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ನೀವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, GST ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅಂಗಡಿ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ, ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ರದ್ದಾದ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಝೊಮ್ಯಾಟೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಫೋಟೋವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ. ವಿವಿಧ ಕಾಂಬೊಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿರಿ. ಝೊಮ್ಯಾಟೋ ತನ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕಮಿಷನ್ ಶೇಕಡಾ 10-15 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಝೊಮ್ಯಾಟೋ ಶೇಕಡಾ 18-25 ರಷ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾ 25-30 ರಷ್ಟಿದೆ.

 

