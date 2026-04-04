CNG Price: ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. CNG ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ! ಕೆಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

CNG Price: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಜನರಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಏರ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟೊರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $110 ತಲುಪಿವೆ. ಈಗ ಟೊರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
2.50 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ: ಟೊರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ (CNG) ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೆಜಿಗೆ 2.50 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಲಾಭದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನ (ATF) ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಏರಿಕೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 195.50 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ, 19 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬೆಲೆ ಈಗ 2,078.50 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸಣ್ಣ 5 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಏಕೆ?: ಜಾಗತಿಕ ಅಂಶಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ (ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಈ ಏರಿಕೆಯು ವಿಮಾನಯಾನ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನದ (ATF) ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಣಾಮವು ಸಾರಿಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆತಿಥ್ಯದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.