ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ .. ಒಂದು ಚಿಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..?

Coconut shell trading : ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಒಡೆದ ನಂತರ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸಿಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..? ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 20, 2025, 12:23 PM IST
    • ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಒಡೆದ ನಂತರ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ
    • ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸಿಬಹುದು.
    • ಒಂದು ಕಿಲೋ ಚಿಪ್ಪನ್ನು 20 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ .. ಒಂದು ಚಿಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..?

Coconut shell price : ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿದ ನಂತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇಂದು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಚಿಪ್ಪನ್ನು 20 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.  

ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬರುವ ಏಜೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸರಾಸರಿ ಎಂಟು ತೆಂಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಿಲೋ ತೂಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾತೃಭೂಮಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಲೀಟರ್‌ಗೆ 450 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ 400 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಸಪ್ಲೈಕೋ ಮೂಲಕ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 350 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ 60 ರಿಂದ 65 ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಹಸಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ರೂ. ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೆಜಿಗೆ 50 ರಿಂದ 55 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

BUSINESSBusiness Newstoday business newsCoconut Shell

