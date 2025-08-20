ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ .. ಒಂದು ಚಿಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..?

Coconut shell price : ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿದ ನಂತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇಂದು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಚಿಪ್ಪನ್ನು 20 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬರುವ ಏಜೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸರಾಸರಿ ಎಂಟು ತೆಂಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಿಲೋ ತೂಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾತೃಭೂಮಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಲೀಟರ್ಗೆ 450 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ 400 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಸಪ್ಲೈಕೋ ಮೂಲಕ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 350 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ 60 ರಿಂದ 65 ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಹಸಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ರೂ. ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೆಜಿಗೆ 50 ರಿಂದ 55 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.