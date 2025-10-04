English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಎಸೆಯುವ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

 coconut shell charcoal: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಇದ್ದಿಲಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ತೆಂಗಿನ ಇದ್ದಿಲು ವ್ಯವಹಾರ ಎಂದರೇನು? ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು? ಈಗ ನಿಜವಾದ ಲಾಭಗಳು ಏನೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ..  

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 4, 2025, 04:29 PM IST
  • ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಎಸೆಯುವ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

business idea: ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಗ್ಯವೇ ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯವಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್‌ಗಳ ಬದಲು ಅವರು ಈಗ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ   

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಇದ್ದಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ಇದ್ದಿಲಿನಿಂದ ನೀವು ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ತೆಂಗಿನ ಇದ್ದಿಲು ವ್ಯವಹಾರ ಎಂದರೇನು? ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು? ಈಗ ನಿಜವಾದ ಲಾಭ ಏನೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ತೆಂಗಿನ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ಸೋಪ್, ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತೆಂಗಿನ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಕ್ಲೋರಿನ್, ವೈರಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ   

ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇದ್ದಿಲು ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು. ಯಂತ್ರವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ, ನೀವು ಇದ್ದಿಲು ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದ್ದಿಲು ಪುಡಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಇದ್ದಿಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 50 ರಿಂದ 70 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಋತುಮಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

business ideaCoconut CharcoalCoconut Charcoal businessBest Business

