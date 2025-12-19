ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ಒಳಗೆ ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ..! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಿತು..!

ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯಲು ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ, ಈ ವೇಳೆ ನೀವು ತಮ್ಮದೇ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ದಂಡ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
ನೀವು 2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆ.ಈ ದಿನದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ ನೀವು ಈ ವಿಳಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಶುಲ್ಕ ₹1,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕ ₹5,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರೊಳಗೆ ತಡವಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಮರುಪಾವತಿಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದಂಡ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಳಪಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ..!
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.ಇದಲ್ಲದೆ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾದವರನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ: ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್
ನೀವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2024 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರೊಳಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಬಹುದು.ಇದು ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ಐಟಿಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ಯಾನ್ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ OTP ಬಳಸಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.